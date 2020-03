Viljandi linnaraamatukogus käis keskmiselt inimene minutis

"Kui meil tavaliselt on päevas olnud 300-400 klienti, siis esmaspäeval käis 50 minutiga 58 inimest," rääkis raamatukogu direktor Reet Lubi, kes oli ise esmaspäeval teenindusletis raamatuid väljastamas.

"Kõiki tagastatud raamatuid hoiame kolm ööpäeva eraldi, enne kui uuesti ringlusesse laseme, sest on teada, et väliskeskkonnas viirus nii kaua vastu ei pea," selgitas Lubi. Direktor koputas klientidele südamele, et nad raamatukokku sisenedes välisukse juures ootava desinfitseerimisvahendiga käed puhtaks teeksid.