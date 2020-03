Viljandis pakub erakorralist hambaravi Viljandi Hambakliinik ja Normanni Hambaravi

Dentes A&E juhataja Kaur Kirjanen ütles, et temagi mõtles täielikule sulgemisele, aga otsustati tulla suurematele hädalistele ikka vastu ning kui põsk on paistes ja hammas väga valutab, siis aidatakse.

Hindu ei ole tõstetud. Enamasti katab erakorralise abi haigekassa, aga teatud osas tuleb patsiendil endal maksta. Tallinna tänav 4 asuv Dentes on avatud kella 9–14. Tulek palutakse enne telefoni teel registreerida.

Kaur Kirjanen rõhutas, et kliinik jälgib koroonaviiruse arengut ning tegutseb päev korraga. Ta ei julgenud lubada, kui kauaks kliinikut lahti hoitakse.

Lisaks Dentes A&E kliinikule pakub Viljandis esmaabi Normanni Hambaravi, kes palub samuti ette helistada. "Palun mitte kliinikusse kohale tulla vaid kindlasti eelnevalt ette helistada," sõnas kliiniku omanik Mall Normann. Ta lisas, et temal ei ole praeguses olukorras südant kliinikut sulgeda. "Hädalisi on vaja aidata, isegi kui ma selle käigus peaksin viiruse saama," sõnas ta.

Viljandi Hambakliiniku juht Kris Allik edastas Sakalale teate, kus märgitakse, et erakorrulise olukorra tõttu Eestis ja maailmas on Viljandi Hambakliinik otsustanud igasuguse töö 16. märtsist ajutiselt katkestada. Patsientidele antakse esialgu uued ajad.

Uku Hambaravi kodulehel on kirjas, et kliinik on suletud 16.–31. märtsini ja kui olukord muutub, antakse sellest teada.