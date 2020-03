Politsei- ja piirivalveameti teenindused on edasilükkamatute toimingute jaoks esmaspäevast avatud

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on politsei- ja piirivalveameti teenindussaalid taas avatud, et edasilükkamatud taotlused vastu võtta ja dokumente väljastada.

Alates esmaspäevast, 16. märtsist on PPA teenindussaalid taas avatud, et edasilükkamatud taotlused vastu võtta ja dokumente väljastada. «Olukorras, kus väga suur hulk inimesi töötab kodust, on ID-kaart paljudele hädavajalik. Samuti on edasilükkamatud osa välismaalastega seotud toiminguid. Seetõttu avame kriitilise vajadusega toimingute tegemiseks esmaspäevast politsei- ja piirivalveameti teenindused, kõigil teistel soovitame kasutada iseteenindust ja posti teel taotlemist ning lükata teenindusse tulek edasi,» rääkis politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuse büroo valdkonna koordineerija Marit Abram.