Toidu pakkujad tegutsevad suure pinge all, aga paanikaks põhjust ei ole

Üle Eesti toidupoode, sealhulgas Viljandi Mulgi Marketis Grossi poodi pidava OG Elektra kaubaketi omanik Oleg Gross ütles, et nemad olid ostupaanikaks valmis ning see neid ei üllatanud. Suurimad tuurid võttis ostmine reedel ning täna on juba veidi vaiksem. Reedel näiteks oli aasta taguse ajaga võrreldes käive kahekordne. "Meil on uus keskladu ja kõik toimib. Riik on lubanud, et rahvusvahelisi vedusid ei piirata, seega mingeid probleeme toidu varustatusega Eestis ei tohiks ka tulevikus tulla. Kuna toidukauplusi riik kinni panna ei kavatse, siis on inimeste paanika olnud asjatu," sõnas Oleg Gross. Ta tõi välja ka selle, et Eestis on tugevad toidutööstused, mis suudavad elanikele vajaminevat pakkuda. Oleg Grossi sõnutsi on näha, et ostjatel on talupojatarkust ning soetatud on kaupa, mida on võimalik pikemalt säilitada ehk tangu, jahu, kartuleid, makarone, aga ka liha, mida saab sügavkülmas hoida. "Tikke ostetakse ka palju, see tegelikult praeguse kriisi loogikaga päriselt kokku ei lähe," lisas Oleg Gross. Ta lisas, et töötajatel, iseäranis ladudes on koormus muidugi väga suur, aga küllap see lähipäevadega rahuneb.

Viljandimaal asuva Oskari lihatööstuse juht Aldo Parik möönis, et nüüdse koroonaviiruse paanikaga seoses on nende toodangu vastu huvi väga suureks muutunud, eriti kehtib see pikema säilivusajaga kaupade nagu näiteks täissuitsuvorstid kohta. "Hetkel veel kaupa jagub, aga olukord on pingeline. Kliendid saadavad kirju ja tühistavad kampaanaid," sõnas ta. Aldo Parik lisas, et nädalavahetustel väljastavad nad oma kaupa vähestele klientidele ning see tegevus käib kindlatel päevadel. "Erinevalt tavapärasest töötame ka täna, et rahuldada suurenenud nõudlust," tõdes ta. Tegelik olukord selgub alles nädala alguses. Ettevõttes on koormus suur, aga Pariku sõnutsi hetkel ikkagi tööjõudu jagub.

Aldo Parik ütles, et sealiha maailmaturu hinnad Saksa börsil, millega kõik lihatööstused liharümpa, sealhulgas kodumaist, sisse ostavad on mullu jaanuarist kerkinud ligi 50 protsenti, seega oleksid nad pidanud ammu oma toodete hindu kergitama, aga paraku ei ole seda saanud väga tiheda konkurentsi tõttu teha. Hindade tõus on olnud maksimaalselt 4 - 5 protsenti. "Kuna tooraine vajadus on ootamatult kasvanud, siis veidi kergitasime hindu oma turumüügipunktis - ei tahaks ju letti tühjaks jätta, aga kaubanduskettide kohta see ei kehti ja nende väljamüügihindu meie mõjutada ei saa," märkis Aldo Parik.

Maakonna suurimaks kartulitootjaks olevasse osaühingusse Koorti Kartul kuuluva Eeriksaare talu peremees Märt Laansalu ütles, et nende kauba järele on praegu nõudlus väga suur, aga varude lõppemist siiski ei paista. "Küllap see paanika mõne päeva pärast rahuneb, siis on inimestel keldrid kartuleid täis. Rahu, ainult rahu. Ei ole karta, et kartul otsa saab. Meil on muidugi rõõm suur kui rahvas kartulit tahab," ütles Märt Laansalu.