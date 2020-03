Viljandi bussijaamas avatakse peagi riiul lugemissõpradele

Emakeelepäeva eel tekkis viljandlasel Andra Kütil mõte avada Viljandi bussijaamas lugemisnurk, kust on võimalik bussisõiduks lugemist kaasa võtta. «Selliseid riiuleid juba on mõnes Eesti bussijaamas ja usun, et raamaturiiul rõõmustaks ka Viljandis paljusid reisijaid ja lugemissõpru».