Haigekassa hakkab viiruse leviku pidurdamiseks rahastama kaugvastuvõtte

Kaugvastuvõtu puhul annab tervishoiuasutus patsiendile teada, et tema varem broneeritud visiit toimub kauglahenduste abil. «Kas tegemist on telefonikõne, videokõne või tekstivestlusvahendite kasutamisega, lepivad arst ja patsient omavahel kokku,» lisas Parv.

Tervishoiuasutused on haigekassalt saanud juhendi, millistel tingimustel on kaugvastuvõtud praegu lubatud. Samuti on kaugvastuvõtu jaoks vajalik patsiendi suusõnaline nõusolek, mis ka ravidokumentidesse kirja pannakse. «Lõpliku otsuse, kas just selle patsiendi puhul saab kaugvastuvõttu teha, langetab patsienti vastu võttev tervishoiutöötaja. Kõiki elus ettetulevaid olukordi ei ole praegu võimalik juhenditesse panna, mistõttu oleme jätnud otsustusõiguse neile tervishoiutöötajatele, kes patsiendiga tegelevad. Raviasutus võtab nende inimestega, kelle puhul kaugvastuvõtt sobib, ise ühendust,» selgitas Parv.