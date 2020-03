Sakala kuulutuste vastuvõtt kolib veebi, paljud asutused samuti

Sakala peatoimetaja Hans Väre kinnitas, et hoolimata töökorralduse muutusest ilmub Sakala edasi nii paberil kui internetis ning toimetus annab kõik endast oleneva, et vajalik info inimesteni viia. Küll aga jäävad kontorisse tööle vaid need inimesed, kelle puhul on see hädavajalik, ning nakkuse leviku vältimiseks võetakse kuulutusi alates esmaspäevast vastu vaid internetis aadressil kuulutus.ajaleht.ee. Lehetellimust saab samuti teha internetis tellimine.ee vahendusel või postkontoris.