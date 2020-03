Tulenevalt Maailma Terviseorganisatsiooni otsusest kuulutada välja koroonaviiruse pandeemia ning tõsiasjast, et see viirus on nüüdseks levinud kõigisse Euroopa Liidu riikidesse, hindab terviseamet koroonaviiruse kohapealse piiratud leviku riski kõrgeks.