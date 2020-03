Ettevõtluse elutöö preemia pälvis Illimar Toom

Audiitorbüroo EY partner Ranno Tingas sõnas, et elutööpreemiaga tõstetakse esile ettevõtjat, kes on andnud oma sisulise ja pikaajalise panuse Eesti majandusarengusse. Illimar Toom on ettevõtja, kes on Viljandi kohalikku arengusse väga palju panustanud. «Žürii soovib Toomi puhul rõhutada samuti seda, et ettevõtluses võib edukas olla ka igal pool mujal, mitte ainult Tallinnas – Toom suutis edukad ettevõtted üles ehitada Viljandis,» ütles Tingas.