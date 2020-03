Eesti toidutootjate ja kaupmeeste hea koostöö tagab toiduainete kättesaadavuse

«Tarbijate nõudlus toiduainete järele on mitmes kaubagrupis järsult suurenenud, mis omakorda tähendab toidutootjatele kauplustelt märkimisväärselt suuremas mahus tellimusi. Teisalt on tootjate jaoks üha keerulisemaks muutumas tava­päraste tarneahelate ladus toimimine ning ka tööjõu kättesaadavusega võib tekkida raskusi,» rääkis Eesti põllumajandus-kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on selles olukorras oluline kõikide toiduainete tarneahela osaliste hea koostöö. Kindlasti on näiteks äärmiselt ebaõiglane kehtestada tarnijatele sanktsioone tellimuste osalise või täieliku täitmata jätmise eest. «Kaupmeeste ja toidutootjate vahel sõlmitud kauplemise heale tava järgi kohaldatakse sanktsioone eelkõige selleks, et hüvitada rikkumisest tekkiv kahju. Kinnitame, et meie organisatsiooni kuuluvad toidutootjad ja -töötlejad teevad kõik endast oleneva, et tellimusi võimalikult suures mahus täita ning seeläbi anda panus tarbijate vajaduste rahuldamiseks ja toiduga varustamiseks,» rõhutas Sõrmus kaupmeestele saadetud pöördumises.