Viljandi linnapea pöördumine seoses koroonaviirusega

Kõik need meetmed on kehtestatud selleks, et piirata viiruse levikut, mitte sellepärast, et Eestis oleks koroonaviirus juba laialt levinud. Ma rõhutan – Eestis ei ole viirus laialt levinud ja kui me kõigist ettevaatusabinõudest hoolikalt kinni peame, siis see nii ka jääb. Ma panen kõigile südamele, et jälgitaks väga täpselt terviseameti ja teiste valitsusasutuste juhiseid. Hoolitsege isikliku hügieeni eest ja tehke selle vajadus selgeks ka oma lastele. Jääge koju, kui tunnete ennast halvasti ja võtke ühendust oma perearstiga.

Meil ei ole põhjust paanikaks. Poodidest ei hakka esmatarbekaubad ega toiduained otsa saama. Mõõduka toidutagavara kodus hoidmine on mõistlik igal ajal, kuid ohjeldamatu kaupade kokkuostmine pole põhjendatud. Säilitagem rahulik meel.

Reede lõunase seisuga ei ole Viljandi linnas ühtegi koroonaviiruse juhtumit tuvastatud. Teeme linnavalitsuse poolt kõik, et see nii ka jääks, kuid siin on vastutus ka igal inimesel endal. Koroonaviirus ei levi iseenesest, vaid ikka inimeselt inimesele. Kui peame terviseameti juhistest kinni, siis ei saa viirus levida.