Koroonapäevik. Viljandimaal tuvastati esimene nakatunu

Terviseameti kinnitusel on reede õhtuse seisuga Eestis tuvastatud nakatumine uue koroonaviirusega 79 inimesel. Nakatunuid on leitud juba ka Saaremaalt, Võrumaalt, Pärnumaalt ja Ida-Virumaalt. Üks koroonakahtlusega haigestunu on esialgsetel andmetel Viljandi gümnaasiumi õpetaja, kes käis Võrus sünnipäevapeol.