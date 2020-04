Koroonapäevik. Viljandimaal lisandus nakatunu

Terviseamet andis teada, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 1 609 COVID-19 viiruse testi, millest üks protsent ehk 23 osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (10), Harjumaal (5). Ida-Virumaal ja Pärnumaal lisandus kummaski 3 ning Põlvamaal ja Viljandimaal kummaski 1 juhtum. Viljandimaal on nüüd tuvastatud 18 nakatunut.

Eestis on kokku tehtud 24 813 proovi, millest 1185 ehk 5 protsenti on positiivsed. Nendest 37 protsenti on Saare ja 32 protsenti Harju maakonna elanikud, Ida-Viru, Tartu ja Võru maakonna osakaal positiivsetest vastustest on kõigil 6 protsenti. Vanuserühmi vaates on 26 protsenti positiivsetest eakad (65-aastased ja vanemad).