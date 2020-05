Koroonapäevik. Ööpäev tõi Eestis viis uut nakatunut, Viljandimaal olukord endine

Terviseamet andis teada, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse 1018 esmast proovi, millest viis ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks. Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandusid kaks positiivset proovitulemust Harjumaal Tallinnas, üks Ida-Virumaal, üks Pärnumaal ja üks Saaremaal.

12. mai hommikul vajas Eestis kroonviiruse tõttu haiglaravi 48 inimest, neist viis oli juhitaval hingamisel. Haiglast on koju saadetud 280 inimest, lõpetatud on 289 haigusjuhtumit.

Tervenenud on 1275 inimest. Neist 777 haigusjuhtum on lõpetatud (60,9%). 498 inimese puhul (39,1%) on positiivsest proovist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.