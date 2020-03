Koroonapäevik. Koroonaviirusesse on nakatunud 135 inimest, Viljandi haigla piirab hoonesse pääsu

Terviseameti teatel on pühapäeva hommikuks tuvastatud Eestis nakatumine uue koroonaviirusega 135 inimesel. Nakatunuid on leitud ka Harjumaal, Tartumaal, Saaremaalt, Võrumaalt, Pärnumaalt ja Virumaalt. Üks haigestunu on Viljandi gümnaasiumi õpetaja, kes käis Võrus sünnipäevapeol.