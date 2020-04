Koroonapäevik. Eestis lisandus neli positiivset proovitulemust, Viljandimaal nakatunuid ei tuvastatud

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 472 COVID-19 viiruse proovi, millest neli ehk 0,8 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tehtud 48 406 esmast proovi, nendest 1647 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.



Viimase 24 tunni jooksul lisandus Harjumaal kaks positiivset diagnoosi ning Pärnu- ja Tartumaal kummaski üks. Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal. Vanuseliselt on enim ehk 12 protsenti nakatunuid 55–59-aastaste hulgas.