Hommikul toimunud riigikogu erakorraliselt istungilt jäi kõlama mitu nooti. Esiteks on positiivne näha, et erakonnad tunduvad olevat igapäevase omavahelise nägelemise suuresti kõrvale heitnud. Ekraanilt oli näha ja kõlas selge koostöövalmidus, kompromisside otsimine ja arusaam sellest, et praegu tuleb riigivankrit vedada üksmeelselt, mitte seda eri suundades kiskuda. See on õige noot ja jääb üle loota, et see jääb kõlama ka pärast praeguse pandeemia lõppu.