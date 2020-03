Käest ja seebiseks. Viljandi haigla spetsialist näitab videos, kuidas on õige käsi pesta

Mida teha?

Allikas: terviseamet

Pese käsi sooja vee ja seebiga ning avalikes kohtades kasuta alkoholipõhist käte desinfitseerimisvahendit. Käte pesemine ja desinfitseerimine tapab kätele sattunud viiruse.

Ühistranspordi kasutamisel tuleb lisaks käte desinfitseerimisele puhastada ka kindad ja kotisangad.

Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta seejärel käed. Kui sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.

Väldi kontakti ehk hoia vähemalt meetrist vahet inimestega, kellel on välised haigustunnused, näiteks köha või aevastamine. Kui seisad haigusnähtudega inimesele liiga lähedal, võid tema aevastamise korral piisknakkuse sisse hingata ja ise ka haigestuda. Et praegu on ka külmetushaiguste leviku periood, siis kõiki tuttavaid ei ole soovitatav kallistada.

Sinu käed puutuvad avalikes kohtades kokku paljude esemete ja pindadega, millel võib olla viiruste saastet. Kui puudutad oma silmi, nina või suud neid katsunud kätega, siis on võimalus, et viirus kandub ka sinule edasi.

Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi. Ütle tervishoiutöötajale, et oled viibinud riskipiirkonnas, kus on teatatud COVID-19 levikust, või ütle, et oled olnud lähikontaktis kellegagi, kes on riskipiirkonnas olnud ja kellel on hingamisteede haiguste sümptomid (palavik, köha või hingamisraskused).

Kui sul on kerged hingamisteede haiguste sümptomid ja sa ei ole käinud riskipiirkonnas ega olnud võimaliku nakatunuga kontaktis, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning võimalusel püsi kodus, kuni oled tervenenud.

Ära tarbi toorest või väheküpsetatud liha ega kuumtöötlemata piima. Samuti ära söö pesemata puu- ja köögivilju.

Kui inimene kahtlustab, et on nakatunud COVID-19-sse, siis tuleb tal helistada oma perearstile. Kui perearsti ei ole võimalik kätte saada, siis helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Raskes seisus haigestunul tuleks kutsuda kiirabi, helistades numbrile 112. Sealjuures tuleb teavitada tervishoiutöötajat võimalikust nakkusohust. Kindlasti ei tohi pöörduda otse EMO-sse ega lastehaiglasse.