Ugala juht peaministri mõttest jätta ära üle 100 inimesega üritused: ärge tekitage paanikat

"Eile kinnitas kultuuriministeerium, et vaatluse all on rahvusvahelised üritused, mitte siseüritused, seega ei maksa tekitada lisapaanikat," kommenteeris Tabor ja lisas, et peaministri arvamuse peale ei hakka Ugala etendusi ära jätma. "Loomulikult me lähtume valitsuse otsustest, aga see ei ole otsus, vaid isiklik arvamus."

Küsimusele, kas Ugala on arutanud olukorda, kui etendusi tuleb hakata nakkusviiruse tõttu ära jätma, vastas Tabor, et teatris on see läbi mõeldud ja lisas, et Ugala antud olukorras erineb pealinna teatritest. "Meil on rahulikum, pealinnas on palju turiste ja külalisi," selgitas Tabor.

Ta kinnitas, et teatris on täidetud senised terviseameti kaitsemeetmed ning nakkusviiruste tõttu hoitakse puhtust teravdatud tähelepanu all.

Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noormaa ütles, et et aidas oodatakse homset, mil peaks selguma valitsuse ametlik soovitus. „Mul ei ole põhjust kahelda valitsuse otsuses, sest mul ei ole infot, mis neil. Niipea kui tuleb valitsuse seiskoht, siis tegutseme vastavalt,” rääkis Noormaa. Tema sõnul ei ole ait veel jõudnud kõiki aspekte vaagida, kui maja tuleks suuremate ürituste tarbeks sulgeda. „Meie korraldatavad sündmused on alla saja külalisega. Suuremaid asju tehakse koostöös "Jazzkaare" või teiste korraldajatega, seega ma suhtlen kõigi nendega eraldi.”

Forum Cinemase kinode juht Kristo Mägi ei osanud peaministri väljaütlemise peale, midagi arvata ega kommenteerida.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna riigikogu infotunnis küsimustele vastates, et ta plaanib teha homme valitsusele ettepanekuid, mis puudutavad Eesti-siseste ürituste korraldamist.