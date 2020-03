Filmiarvustus. Harry Potter korraldab veresauna

Tellijale

Tuleb tunnistada, et "Surmamängud" annab end kätte kildhaaval. Filmi esimene ots ajab pisut haigutama, kuid tuleb tunnistada, et see ehitab ees ootavat kaost päris kenasti üles. Kui mõne sõnaga süžeest rääkida, on stoori järgmine: nohikust videomängude arendaja Miles (Daniel Radcliffe) on tavaline luuser, kes vabal ajal netikommentaariumides haukuda laamendab. Kogemata satub ta seda aga tegema illegaalse ja verise tapamängu leheküljel. Ei lähe kaua, kui retsidest friigid on tal ukse taga ning kui Milesil jälle pilt ette tuleb, on talle poltidega relvad käte külge kruvitud. Mõlemas paugujuurikas on 50 padrunit sees ja surma järele tiksuv taimer käima pandud.