Pikkade sügis- ja talvekuude jooksul õnnestub porril tõesti üsna märkamatuks jääda. Kuusetüvel lii­kudes ei eristu vaatleja poole seljaga olev porr puukoorest – tema selg on nimelt valdavalt pruunikashall. Sageli on just tema kreemikasvalge alapool see, mis ta ­pimedas metsatukas paljastab. Porril on pikk allapoole suunatud nokk ning pikad küünised ja saba­suled, mis on tema põhilised tööriistad.