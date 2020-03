Apteegireform ei näita praeguse seisuga Viljandimaal muutusi

Apteegireformi nõuetega vastavusse viimiseks ja uute apteekide avamiseks on ravimiametis menetluses 59 taotlust. Ravimiameti kommunikatsioonijuhi Kristi Sarapi sõnul ei ole nende seas Viljandimaa apteekide taotlusi, kuid aega veel on ning neid saab teha ka pärast 1. aprilli. Tema kinnitusel on ravimiametil siiski teada, et kõik neli eelmainitud apteeki tegevust ka jätkavad, kuid pole veel taotlust esitanud. "Meile on teada, et nad tahavad jätkata. Loodame siiralt, et asjad tehakse kolme nädala jooksul korda ja me ei pea muretsema, et midagi juhtub," ütles Sarap.