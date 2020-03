Tellijale

Ehkki ta oli elu ja treeningutega rahul, otsustas ta pärast kaht järjestikust kaotust Kreekast lahkuda ning liigub nüüd suure üllatusena Prantsusmaa liiga neljanda naiskonna Béziers’ ridadesse. See naiskond on jõudnud eurosarjas «CEV Cup» nelja parema hulka ning järgmisel nädalal on kavas poolfinaalmäng Kreeka tippklubi Pireusega.