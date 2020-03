Tellijale

​Viljandi gümnaasiumi direktor Ülle Matsin ütles, et koju on jäänud üksikud õpilased, kes on kriisipiirkonnas viibinud või on olnud seal kandis lennujaamadest läbisõidul. Mõni neist on teist nädalat kodus, mõni on reisilt naasnud nädala sees. Kuigi terviseameti kinnitusel ei pea koju jääma õpilased, kes ei ole riskipiirkonnas viibinud, on Matsini sõnul siiski ka nende puudumise soovidele vastu tuldud.