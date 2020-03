Tellijale

Tuleviku peatreener Sander Post nentis, et hooaja esimeses mängus nägi ta meeskonda väljakul tegutsemas kohati täpselt nii, nagu ta tahab, kuid siis tuli ette olukordi, mis annavad tunnistust sellest, et mängijad vajavad kokkusulamiseks veel aega ja tuleb teha kõvasti tööd. «Arusaam, mida on vaja parandada, on olemas,» kinnitas Post.