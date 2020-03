Üks neist Toomas Mädamürk tähendas, et Viljandi linnavõim on Itaalia tänaval oma mittemidagitegemisega suutnud ellu viia kõikide maakonna elanike soovunelma: esimene spaa on avatud!

«Päike ja rahvusvaheline naistepäev tõid meie tänava elanikud koos nautima mõnusat ilma ja hingematvaid vaateid,» rääkis ta. «Eriti nüüd, kui Itaalia on oma riigi põhjaosa turistidele sulgenud ja kehtestanud karantiini, on kõik viljandlased ja miks mitte ka kaugemalt tulijad oodatud Itaalia tänavale mõnusalt lõõgastuma.»

Mädamürk lisas, et sõiduautodega ei maksa Itaalia tänavale sõita, sest nende põhjad kraabivad sealsed teravad mäetipud lamedaks ja see kahjustaks kohalikku keskkonda.

Jan Viileberg ütles, et elanikud on aastaid saanud linnalt viisakaid vastuseid põhjendustega, miks on praegune olukord täiesti okei. «Tegelikult me isegi ei unista enam, et keegi siia sileda asfaldi paneb,» lausus ta. «Isegi höövlit ei raatsita Itaalia tänavale saata. Suurem jagu elanikke on endale siin elamiseks maasturi hankinud.»