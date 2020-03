Märtsikuu viimasel päeval on kunstnik Paul Kondase 120. sünniaastapäev, mille tarvis loovad Viljandi kultuuriakadeemia tudengid modernse multimeedia kunstinäituse.

Kuus kuud tehtud töö tasub ennast ära vähem kui kuu aja pärast ning on Kondase keskuses eksponeerimisel aprillikuu jooksul.

«Projekt on olnud üle ootuste edukas ning nüüd on jäänud ainult lõpuspurt,» ütles näituse produtsent Hege-Lee Paiste, kelle diplomitööna näitus valmib.

Protsessis löövad kaasa teatri-, heli-, visuaal- ja ehituskunsti tudengid. Suure projektiga kaasnevad suured väljaminekud ning nõnda koguvad noored talendid veel viimaseid nädalaid «Hooandjas» toetust, et asuda projekti lõpuviimistluste kallale ja loodavad kõigi Paul Kondase austajatele.

Näitusesaali luuakse 120-kraadiline projektsioon ja saal on varustatud projektorite ning kõlaritega, mille eesmärgiks on perfektne olustik nii visuaalselt kui heliliselt. Maalid on animeeritud suurele panoraamekraanile muusikalise kujunduse, jutustava saateteksti ning kunstniku ütluste saatel. Näituse tsükkel kestab 45 minutit ning käib vaheaegadeta.