Täna, 7. märtsi keskpäeval oli Viljandis sooja kolm kraadi ning ehkki ilmateenistuse andmeil kujuneb käesoleva kuu keskmine õhutemperatuur normist veidi kõrgemaks, on just märts ja aprill näidanud väga muutlikku nägu.

Kui külma poolest on märts teinekord silmad ette teinud südatalvele, siis sooja on märtsis vahel olnud nagu tavalisel suvel. Viljandi märtsikuu soojarekord on 17,4 kraadi, mis mõõdeti 2007. aasta 28. märtsil. Eesti märtsikuine soojatipp on 18,9 kraadi, mille fikseeris Valga ilmajaam 1968. aasta 30. märtsil.