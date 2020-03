Üks metsloomi, keda võib linnaruumis ja inimeste lähedal kohata, on rebane.

Keskkonnaamet andis teada, et linnades ja teistes tiheasustusega piirkondades on praegu viimane aeg hinnata ja ennetada lindude ja loomadega kaasnevaid probleeme, sest algamas on pesitsemis- ja sigimisperiood.