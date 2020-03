Lavastaja Tanel Jonas ütles pressiteate vahendusel, et see pingeline ja teravate pööretega näidend pidi kunagi saama tema esimeseks lavastuseks, kuid eri põhjustel asendus see teiste lugudega. «Aastate jooksul olen ma millegipärast ikka ja jälle selle teksti peale mõtelnud. Nüüd, uue tee alguses Ugalas, sobitusid kõik klotsid ühtäkki paika. Tundus väga sobilik selle näidendi juurde tagasi tulla ning jutustada ustavusest, armastusest ja lunastuse võimalikkusest.»