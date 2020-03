Tellijale

Kuu lõpus algavate ja kesksügiseni kestvate ehitustööde projektijuht Marek Rand võttis teisipäeva õhtul Sakala keskuse saali tulnud umbes 30 inimese ees peatselt algava südalinna suure ümberehituse pulkadeks lahti ning lubas, et oktoobri keskpaigaks on töö valmis sellisel määral, et liiklust see enam ei sega.