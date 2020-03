Valel on lühikesed jalad

Mäger toob välja, et on rahvaga kohtumas käinud paljudes Eesti piirkondades, sealhulgas Viljandimaal, ning inimesed on tõstatanud hulga probleeme ja puudusi. Need on tema sõnul haldusterritoriaalse reformi, haridus-, tervishoiu- ja transpordiprobleemid, mis vajavad lahendamist.