Avati kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor

Rahandusministeeriumi kommunikatsioonispetsialisti Kady-Ann Suti saadetud pressiteates on kirjas, et programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele. Nimelt toetatakse tegevusi, mis aitavad tugevdada kogukonna identiteeti ja tõhustada omavahelist koostööd, samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks. Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ja külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

Riigihalduse minister Jaak Aab sõnas pressiteate vahendusel, et tema meelest on Eestis palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber. "Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime," ütles Aab.