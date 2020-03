Terviseamet soovitab koolivaheajal kriisipiirkondades käinud lastel koju jääda

Terviseamet palub oma kodulehel koolijuhtidel teatada lastevanematele, et koolivaheajal kriisipiirkonnas reisil käinud lapsed peaksid püsima 14 päeva kodus ning et vanemad jälgiksid nii laste kui endi tervislikku seisundit. "Kui antud ajavahemikus esineb lapsevanemal või lapsel palavikku, köha või hingamisraskusi, siis võtta kohe ühendust oma perearstiga ning teavitada oma reisist riskipiirkonda. Olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele," kirjutati teates. Riskipiirkondadena on välja toodud Hiina, Põhja-Itaalia regioonid Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte, Jaapan, Singapur, Lõuna-Korea ning Iraan.