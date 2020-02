Viljandist umbes kolme kilomeetri kaugusel asuvalt Laidu ristmikult olen ma kolmes suunas sõitnud lugematu arv kordi, kuid ainult ühe korra elus olen ma seal keeranud pisikesele võssa viivale metsateele. See juhtus täpselt 20 aastat tagasi, mil ma otsisin koos fotograaf Elmo Riigiga teed kohta, kus politsei oli väidetavalt jõudnud vendade Voitkade jälile.

Oli 2000. aasta 29. veebruar. Sakala toimetuses käis ennelõunane rutiinne toimetamine, kui äkki jõudis kohale teade, et kuskil Ekseko kandis olevat politsei jõudnud vendade Voitkade jälile. Minutitki kaotamata istusime fotograafiga toimetuse väikebussis ning olime teel. Aga esialgu teadmata suunas, sest mõiste „Ekseko kant“ tähendab kümneid ruutkilomeetreid üsna tühja ala.

Keegi olevat kuskil näinud, et kiirabi olevat suurelt Laidu ristmikult pööranud võsa vahele. Jäljed sündmuskohal kinnitasid, et üks auto on sealt hiljaaegu tõesti läinud. Pisikest rada pidi jõudsime lõpuks kruusateele, Viiratsist mõne kilomeetri kaugusele, kus keset teed seisis politseiauto.