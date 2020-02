Tulevik tuleb

Eesti 200 reitingu märgatav tõus näitab seda, et valijad ­ootavad uusi erakondi, kel on värskeid ja reaalselt elluviidavaid ideid. Eesti elu edasi viivaid lahendusi kogume tihedas suhtluses kohalike kogukondadega, sest Eesti põhiseaduski ütleb: kõrgeima võimu kandja on rahvas. Ja rahva tarkust ei tohi alahinnata. Ega ka populistlikult ära kasutada.

Hetkeolukorra ja probleemide kindlaks tegemise eesmärgil oleme viimase aasta jooksul käinud paljudes Eesti piirkondades, sealhulgas Viljandimaal ja suhelnud erinevate huvigruppidega. Inimesed on olnud positiivselt üllatunud, et vahetult pärast riigikogu valimisi tunneb keegi nende käekäigu vastu huvi. Peamiselt on väljendatud ebakindlust tuleviku suhtes ja valitsuses toimuva mittemõistmist. Kohtumistelt võib välja tuua esmaseid kohaliku omavalitsuse tasandil lahendust vajavaid probleeme. Need on haldusterritoriaalse reformi, hariduse, tervishoiu ja transpordi probleemid.

VIIMASED KAKS JA POOL aastat on selgelt näidanud, millised on kiiremat sekkumist vajavad probleemid. Valdade suurused ja asukohad on erinevad, ka juhtimisvõimekust on seinast seina ning ühe mütsiga igal pool hakkama ei saa. Ise elan Mulgi vallas ja töötan Viljandis ning tooksin välja need murekohad, millega isiklikult olen kokku puutunud ja mida ka erakonnas probleemidena näeme.

Haldusterritoriaalne reform oli kindlasti vajalik, aga see on jäänud poolele teele pidama ning valitsusel ja valdadel on justkui jõud otsas. Uued omavalitsused viibivad praegu uinuvas olukorras. Seda olukorda soosib liitumislepingute sisu, kus on enamasti kirjas, et enne uusi kohalikke valimisi olulisi struktuurseid ja sisulisi muudatusi tegema ei hakata. Samas inimesed siiski soovivad näha, et valdade liitmisest on tulnud neile ka mingit tulu. Kahjuks seda väga palju näha ei ole, sest elukeskkonna ja teenuste paranemist ei ole ju olnud. Teise äärmusena on mõnes Viljandimaa omavalitsuses valla juhtimise efektiivsemaks muutmise sildi all sõidetud üle kohalikust kogukonnast (Leie kooli sulgemise algatamise protsess). Nüüd on regionaalminister tulnud jutuga, et peaks valdade piire veelgi laiendama. Võtab nõutuks, sest küsimus ei ole ju, kui suur või lai on vald territoriaalselt, vaid ikka see, kas ta suudab luua paremat elukeskkonda – korraldada transporti, sotsiaalhoolekannet, head haridust. Keskenduma peame sisule, mitte piiridega mängimisele, mis on puhas asendustegevus. Jätame valdade piirid praegu rahule ja hakkame arutama nii seda, kuidas kohalik kogukond valla otsustusprotsessis saaks kaasa rääkida kui ka seda, kuidas omavalitsuse rahakott oleks oluliselt paksem selleks, et inimeste elukeskkonda paremaks muuta.