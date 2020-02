Tellijale

Bussijuhid soovivad majanduskasvust osa saada, bussifirmad on sunnitud vähempakkumise korras oma teenust osutama ja riigi rahakotirauad avanevad alati vaevaliselt. Kogu selles loos on paar punkti, mis tasuks üle vaadata. Kõigepealt pole tähelepanuväärne see, et töötajad soovivad palgatõusu ning käivad jutud streigist, vaid hoopis asjaolu, et lisaks streigile lubatakse tööd teha ainult täistööajaga. Bussijuhid on lubanud kasutada «heidutusmeetodina» seda, et keegi neist ei tee tööd rohkem, kui täistööaeg ette näeb, ehk siis lihtsamalt öeldes: nad ei tee enam ületunde. Sellest infokillust on aga võimalik järeldada, et Viljandi linnas ja maakonnas sõidab ringi suur hulk bussijuhte, kes ületunde teevad.