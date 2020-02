Aastapäev Viljandis ehk Kuidas me Kerstiga kätlemas käisime

Kui suur tõenäosus on lihtsal inimesel pääseda vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõtule? Nullilähedane! Kui kutse aga siiski ühel kenal päeval postkasti potsatab, lööb see esiti jalust nõrgaks. Õnnejoovastusele ja uhkustundele järgneb paanikafaas, organiseerimisfaas, siis paanikafaas number kaks ja lõpuks ka peomeeleolu. Ah et kust ma tean? No lugege!