56-aastasele Mardile meeldib alkohol. Mingi padujoodik ta ei ole, aga kuuspakk pärast tööd on üsna tavapärane taks. Mõnikord tuleb ette, et Mart joob kõrtsis ja istub pärast autorooli, et koju sõita. Ühel sellisel õhtul tuli tal politseiniku märguande peale seisma jääda.