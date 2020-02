Balti liiga toob põneva nädalavahetuse

Tellijale

B-alagrupi tipus on tabeliseis parajasti järgmine: Vilniuse VHC Šviesal on 12, HC Kehra / Horizon Pulp & Paperil 11 ning Riia Celtnieksil ja Kaunase Granitas-Karysel 10 punkti. Veerandfinaali A-alagrupi teise-kolmanda vastu pääsevad kaks paremat. Kehra võõrustab mõlemat Leedu konkurenti ja Viljandi HC ootab külla Celtnieksi, kel esinelikus peetud üks mäng enam.

Käsipalliliidu teatel on B-alagrupis võimalused veerandfinaali jõuda kõigil esineliku klubidel ja erinevaid variante liiga palju, et kõiki kirjeldada. Samas võiks laupäevase avamänguga Kehra ja Granitase vahel edasipääsejad selgeks saada, kui Eesti meeskond kohtumise võidaks. Novembris Kaunases said leedukad kehralastest 31:26 jagu.