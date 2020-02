Tellijale

Eputava pealkirjaga «Röövlinnud (ja Harley Quinni erakordne vabanemine)» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn») on just seda sorti superkangelaste film, mille nautimiseks peaks olema alles elu avastav ja filmidest rikkumata teismeline. On ikka vaks vahet, kas sa vaatad filmi, olles neid elu jooksul enne näinud 200 või 2000. Mingil ajal hakkavad teemad, süžeepöörded, dialoogid, näitlejad ja kõik muu lihtsalt korduma, nii et mingit filmi esimest korda vaadates kimbutab kogu aeg déjà-vu: ma olen seda kõike juba näinud.