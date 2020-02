Vaba mõte. Ratsa rikkaks?

Kui vanal taluajal oli iseenesestmõistetav, et igal peremehel on tallis vähemalt üks tubli tööhobune, siis pärast masinate võidukäiku on hobusepidamine saanud pigem harulduseks ning üldlevinud arvamuse kohaselt on hobune rikaste ja väljavalitute sümbol. Mina ei pea ennast rikkaks, veel vähem pean end väljavalituks. Küll aga olen uhke hobuseomanik ja võin kinnitada, et enamasti pole hobusepidamine mitte rikastumise, vaid, vastupidi, pankrotistumise programm, mis sobib ainult fanaatikutele. Hobuseomanike ja ratsasportlaste seas on juba kulunud nali, et kui neilt küsida, kuhu nende raha läheb, võivad nad julgelt vastata: «Vaadake mu hobust ja te näete, kas ta parajasti sööb seda või kannab seda.»