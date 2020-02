Viljandi külaliste arv jätkab kasvamist

Statistikaameti andmetel ööbis mullu Viljandi hotellides ja võõrastemajades 35 434 inimest, kes veetsid siin kokku 68 145 ööd. Aasta varasemaga võrreldes on kasvanud nii kodumaiste kui ka välismaalt pärit külaliste arv, vastavalt 7 ja 13 protsenti. Paranenud on ka tubade täitumus, mis 2018. aastal oli keskmiselt 35 ja mullu 39 protsenti.

Viljandi linnavalitsus annab pressiteate vahendusel teada, et linn on terve maakonna turismisektori arenguvedur. Kui 2015. aastal moodustasid Viljandis veedetud ööd 56 protsenti kogu maakonna ööbimistest, siis mullu veedeti linna majutusasutustes 68 protsenti öödest.

"Näeme, et kõige suurema külastajate arvuga kuu on juuli. Seda võib põhjendada pärimusmuusika festivaliga," rääkis linnapea. "Samas ei jää teised suvekuud kaugele maha, mis annab tunnistust, et Viljandi on ka väljaspool folki populaarne suvituskoht. Sügisest kevadeni meelitab külalisi Ugala teater, mis, nagu teame, on viimastel aastatel korduvalt vaatajarekordeid purustanud. Kindlasti on linna puhkemajandusse uusi tuuli toonud Park hotelli avamine."