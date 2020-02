Suure-Jaani tööstusala planeerimisest kõneldes on keeruline küsimärgi alla seada projekti lõplik eesmärk: luua töökohti, arendada ettevõtlust, tagada väikeasula püsimajäämine. See kannab vähemalt paberil ilusana kõlavat regionaalpoliitilist ideed, et detsentraliseerime veidi muidu vägisi linnriigiks kippuvat Eestit: ettevõtted Tallinnast Harjumaale, Harjumaalt muudesse maakondadesse, maakonnakeskustest väikeasulatesse.