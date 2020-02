Tellijale

Möödunud hooajal Tuleviku eest Premium liigas 23 mängus murul käinud ja neis mängudes viis väravat löönud, ühtlasi üle-eelmisel aastal klubi suurima väravaküti tiitliga pärjatud ­Peips liitub Vaprusega eelkõige töö pärast. Oma sõnul teeb ta trenni töö kõrvalt ja treeninguid on keeruline ajaliselt klappima saada. Seda enam et Tulevik on sellest aastast professionaalne klubi ning päevas tuleb teha kaks trenni, üks neist hommikuti.