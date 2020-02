Juhtkiri. Noorte voli

Tellijale

Viljandi noortevolikogul on olnud paremaid ja halvemaid päevi. Nii häid, kui on praegu, pole ammu olnud. Need noored on südamega asja juures, nad löövad kaasa ja neile võimaldatakse kaasalöömist. Jääb üle nõustuda Rannar Rabaga, kes nendib, et noortevolikogude tegevus ja projektid võivad olla rohkem või vähem kasulikud, aga kõige olulisem on protsess ise. See peab kindlasti säilima ning seda tuleks kõigiti toetada ja soodustada.