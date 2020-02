Tellijale

Sihtasutusel on oma kindel programm, mille järgi tegutseda ja küsijatele raha jagada. Esmaspäeval riigikogu ees teatas minister, et uus kodanikuühiskonna programm on sealmaal, et läheb peatselt kooskõlastamiseks avalikkuse ette. See programm on vähemalt osaliselt poliitiline ja peabki olema, sest poliitikud ongi ju valitud selleks, et sõnastada eesmärke, kuhu riik peaks ühe või teise eluvaldkonnaga liikuma.