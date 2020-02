Tellijale

«Ministeeriumist tuli ettepanek, et juht tuleb valimata jätta, ning sellest ei saanud keelduda,» meenutas kodanikuühiskonna sihtkapitali (KÜSK) nõukogu esimees Alari Rammo. Ta lisas, et tegelikult oleks nõukogu võinud juhi ära valida, kuid tõenäoliselt oleks minister siis nõukogu kohe laiali saatnud ning uue nõukogu ja juhi vahele oleks konflikt sisse programmeeritud. Samas olid endise nõukogu liikmed seda meelt, et tunnevad organisatsiooni ja suudaksid valida KÜSK-ile parima juhi.