Jalgpallihall sel aastal veel ei valmi

Sakala kirjutas detsembris sellest, et 2020. aasta riigieelarves on 6 miljonit eurot, et rajada jalgpallihall nelja linna: Viljandisse, Tartusse, Rap­lasse ja Haapsallu. Toetuste jagamine hallide rajamiseks on kultuuriministeeriumi haldusalas ning seetõttu saatis linnapea Madis Timpson detsembris kultuuriministeeriumile kirja, milles küsis Viljandile jalgpallihalli ehituseks 2 miljonit eurot.