Juhtkiri. Tehnoloogiline turvavöö

Sõidujagamisteenusena sündinud ning Eestiski levinud Uber ja Bolt, mis sisuliselt on siiski äpi- või nutitaksod, on taksonduse täiesti tavaline avaldumisviis, millele lisab hoogu Eesti üsna soliidne majandus- ja palgakasv. Esmapilgul luksusena tunduv taksondus muutub teisel pilgul täiesti hädavajalikuks ning tihtipeale majanduslikult mõistlikuks ja keskkonnasäästlikuks teenuseks. Isikliku auto ostmise asemel on, kui peres pole lapsi, tihtipeale mõistlikum vajalikud sõidud teha taksoga ja säästa ennast liisingust, kaskost, remondikuludest, bensiinist … Äpitaksod on tulnud selleks, et jääda.